Рейсовый автобус Красноярск – Саяногорск едва не перевернулся на обочине. Фото: соцсети

Рейсовый автобус, следующий из Красноярска в хакасский город Саяногорск, едва не перевернулся на обочине. Это случилось сегодня, 1 июня, около 11 часов. Видео, снятое перепуганными пассажирами, появилось в социальных сетях. За кадром эмоциональные комментарии.

Предварительно известно, что аварийных предпосылок тому, чтобы мощный автобус вылетел на обочину, не было. Дорога была сухая и ровная, ясная погода. Никто в момент ЧП не обгонял, никаких автоподстав. И вдруг автобус съезжает вправо и кренится. Еще немного – и завалился бы набок.

Пассажиры покинули салон, никто не пострадал. После водитель попытался вернуть автобус на дорогу. С нескольких попыток ему это удалось. Затем все пассажиры вернулись на свои места и продолжили путь.