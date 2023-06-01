В аэропорту Красноярска появились стойки регистрации пассажиров без багажа. Фото: пресс-служба аэропорта

В международном аэропорту Красноярска появились две стойки регистрации для пассажиров без багажа. Судя по откликам в соцсетях, такое новшество было принято красноярцами одобрительно. Действительно, пассажиропоток большой, желающие улететь зачастую стоят в длинных очередях. Кто-то с многочисленными чемоданами и баулами, каждый из которых должен быть зарегистрирован. А кто-то налегке. Вот для таких и отвели две стойки. Они расположены в нише, где не так давно стоял рояль (первый этаж Пассажирского терминала). Сам рояль, кстати, переехал на второй этаж общей зоны.

- Если вы летите налегке, то воспользуйтесь новым сервисом. Вас быстро зарегистрируют, выдадут посадочный талон и наклеят бирку на ручную кладь, - прокомментировали в аэропорту.

Кстати, воспользоваться регистрацией без багажа могут пассажиры всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота». Потому что у них и так отдельные стойки регистрации с 8 по 13.