В Туве пьяного отчима задержали за угрозы убить пасынка топором

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве задержали мужчину, подозреваемого в угрозах убийством. 44-летний житель села Кызыл-Мажалык бил своего 14-летнего пасынка и грозил убить его топором, который в этот момент держал в руке. Теперь ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Конфликт начался с ссоры мужчины с супругой, матерью ребенка. Мальчик заступился за женщину, что вызвало всплеск агрессии у тувинца и рукоприкладство, перешедшее в угрозы. Однако члены семейства обратились в полицию.

Полицейские установили, что мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот оружия, угон и преступление против половой неприкосновенности. Теперь ему грозит новая статья – об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.