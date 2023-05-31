В Москве арестовали двух уроженцев Красноярска за жестокое избиение молодого человека

Фото и видео: МВД Медиа

В Москве были задержаны двое уроженцев Красноярска. Их обвиняют в жестоком избиении 22-летнего парня. Красноярцы нанесли ему столь тяжелые травмы, что они были квалифицированы как тяжелый вред здоровью – пострадавшего доставили в больницу на скорой.

Как рассказали в полиции, потасовка произошла на территории парка в районе улицы Крымский Вал. У 29-летнего и 30-летнего парней возник конфликт с молодым москвичом, в ходе которого они начали избивать его по лицу и голове. Мужчин не смутили многочисленные очевидцы происходящего.

После экзекуции налетчики скрылись, но вскоре были задержаны и отправлены под стражу. Они уже признались в совершенном преступлении. В полиции рассказали, что мужчины ранее уже были судимы, и временно проживали вместе в съемной московской квартире.