В Красноярском крае с начала года шесть детей выпало из окон

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошла пресс-конференция МВД по детской безопасности. Полицейские озвучили статистику ЧП с участием ребятишек с начала 2023 года. Так, на воде за последние два месяца погибло двое детей, а с января еще шестеро выпали из окон.

Не обошлось и без уходов несовершеннолетних из дома – их число только увеличивается, по последним данным зафиксировано 147 случаев. Это уже на 10% больше, чем в прошлом году.

Также полицейские обнаружили 703 подростка, гуляющих ночами без взрослых.

В этом году дети в возрасте до 16 лет стали участниками 95 ДТП. Травмы получили 102 несовершеннолетних, погибли двое ребятишек. Отметим, что по собственной неосторожности сразу 16 школьников попали в аварию по собственной неосторожности. Чаще всего это были дети-пешеходы.

Из положительного:

С начала года сократилось количество преступлений, совершенных подростками на 0,4% (227 фактов), а количество детей их совершивших – на 12,3% (199 ребят). Также на 12,1% сократилось количество преступлений, совершенных в отношении детей (998 фактов).

Во время пресс-конференции Кроме инспекторы по делам несовершеннолетних раздавали проходившим мимо детям и их родителям праздничные шарики со специальным куар-кодом. Пройдя по ссылке, можно найти полезные карточки с профилактикой несовершеннолетних.