В Красноярске на Свердловской начали снимать старый асфальт

Фото: управление дорог

В Красноярске на участке улицы Свердловской начали снимать старое асфальтовое покрытие. Как рассказали в управлении дорог, работы проводятся в районе гипермаркета «Лента».

На данный момент для движения перекрыта одна полоса. Водителей просят с пониманием отнестись к возможным заторам из-за ремонта.

Здесь будет выполнена полная замена асфальта и бордюров, ремонт тротуарной части, приведение в порядок двух остановок, обустройство дополнительной полосы движения в сторону Николаевского моста. Все это поможет снизить нагрузку на этот участок дорог и уменьшить автомобильные пробки.