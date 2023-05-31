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НовостиОбщество31 мая 2023 9:13

В Красноярске на Свердловской начали снимать старый асфальт

Работы проводятся в районе гипермаркета «Лента»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: управление дорог

Фото: управление дорог

В Красноярске на участке улицы Свердловской начали снимать старое асфальтовое покрытие. Как рассказали в управлении дорог, работы проводятся в районе гипермаркета «Лента».

На данный момент для движения перекрыта одна полоса. Водителей просят с пониманием отнестись к возможным заторам из-за ремонта.

Здесь будет выполнена полная замена асфальта и бордюров, ремонт тротуарной части, приведение в порядок двух остановок, обустройство дополнительной полосы движения в сторону Николаевского моста. Все это поможет снизить нагрузку на этот участок дорог и уменьшить автомобильные пробки.