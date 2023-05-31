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НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:10

В Красноярске экс-главе межрегионального Росприроднадзора Андрею Калинину назначили 8 лет лишения свободы за взятку

Он получил 800 000 рублей от разных предпринимателей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Росприроднадзор по Красноярскому краю

Фото: Росприроднадзор по Красноярскому краю

В Красноярске закончился судебный процесс над бывшим руководителем межрегионального Росприроднадзора. Как сообщают в прокуратуре, Андрею Калинину назначено 8 лет лишения свободы за взятку в 800 000 рублей.

Напомним, что в ноябре 2018 года к Калинину обратился его заместитель. Он хотел, чтобы руководитель ведомства за деньги помогал предпринимателям оперативно получать разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Экс-глава Росприродназора согласился.

После «оплаты», Калинин давал указания подчиненным о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы в сжатые сроки.

Также Андрею Калинину назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.