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НовостиОбщество31 мая 2023 4:08

В Красноярске летом 2023 года отремонтируют больше 100 детских садов

Из бюджета выделено более 190 млн рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация

Фото: Администрация

В Красноярске предстоящим летом будут ремонтировать большее 100 детских садов. В некоторых будет проведен косметический ремонт, а кое-где требуется капитальный. Как сообщают в администрации, на эти цели из бюджета города выделено более 190 млн рублей.

Для удобства детские сады будут закрываться по очереди. На это время детей будут временно переводить в другие дошкольные учреждения.

Так, для проведения капитального ремонта кровли уже закрыт детский сад №18 в Свердловском районе и № 272 - в Ленинском. В июле менять крышу будут в 235-том садике Октябрьского района. ​Обязательные эвакуационные выходы строители обустроят в детском саду №167 Ленинского района, 265-том садике Кировского района, а также в трех дошкольных учреждениях Свердловского района - №№176, 283 и 255. Капитальный ремонт тамбура проведут в детском саду № 31 Железнодорожного района.