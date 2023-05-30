В Красноярске бомжи обустроили лагерь посередь города и ели собак

Фото и видео: "Народный фронт"

В Красноярске группа «асоциальных личностей» развернула стоянку посреди города, на заброшенном участке надалеко от домов на Свободном. Бомжи обосновались посреди мусора и привели с собой голодных псов. Как оказалось, собак они ели: это обнаружили общественники «Народного фронта», когда наведались на участок.

– Участники молодежного крыла Народного фронта выехали на территорию и обнаружили... обглоданные останки собак. Самих виновников зверств не было. Мы сообщим в полицию о жестоком обращении с животными. А чтобы захламленную территорию убрали, обратимся в районную администрацию и региональное министерство экологии, – сообщили в организации.

Также несколько собак были найдены живыми: для одного из них зоозащитники уже нашли хозяина, остальных тоже пытаются пристроить в хорошие руки. Красноярцам предлагают обращаться напрямую в «Народный фронт».