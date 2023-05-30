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НовостиОбщество30 мая 2023 14:20

Красноярскому фермеру заблокировали банковские счета, назвав его экстремистом

Оказалось что банк ошибся, и организация через некоторое время дала заднюю
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: соцсети Андрея Болсуновского

Фото: соцсети Андрея Болсуновского

Красноярца Андрея Болсуновского едва не лишили денег из-за обвинений в экстремизме. Мужчина занимается фермерством и владеет фермой «Коза-Дереза»: 29 мая он попытался оплатить корм для птиц, но в банке отклонили платеж, сообщив, что «одна из сторон является фигурантом перечня экстремистов и террористов».

Это стало для Болсуновского новостью: никто не сообщал ему о внесении в перечень экстремистов, да и причин для этого, по мнению мужчины, нет. К слову, никакой красноярец Андрей Болсуновский в списке действительно не значится.

Спустя некоторое время счета фермера разблокировали. Возможно, банк совершил ошибку, однако неясно, чем руководствовалась организация, блокируя счета мужчины, которого и в помине нет в перечне экстремистов.