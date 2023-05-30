В Красноярске фонтан на «Доме быта» лишился 5-тонного мраморного шара

Фото: администрация

В Красноярске фонтан на остановке «Дом быта» лишился 5-тонного мраморного шара. Как сообщают в мэрии, его пришлось снять с постамента из-за износа.

За более чем 20-летний срок службы, основание фонтана и сам шар получили множество сколов, трещин, произошла деформация. Восстановлению конструкция не подлежит, так как подгонка постамента и шара при установке проводится вручную.

На месте «Плавающего шара» появится новый фонтан, который будет состоять из нескольких пенных струй с подсветкой. Установка займет пару недель.

Но шар на пенсию не отправится – ему будут искать новое применение в дальнейшем благоустройстве. А пока он «отдохнет» в управлении зеленого строительства города.