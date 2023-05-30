Фото: тг-канал Ильи Зайцева

В Красноярске снесут заброшенное здание компании «Вентокальдо» на Парашютной. Как рассказал депутат ЗС Илья Зайцев, в ближайшее время на объекте появится охрана, а в июне там построят ограждение.

К парламентарию стали поступать жалобы на опасность, исходящую от заброшенного и полуразрушенного здания на Парашютной. Жители писали, что разбитые окна и открытые двери заброшки привлекают детей для игр.

Администрация Свердловского района вызвала на комиссию собственника здания. Его привлекли к ответственности.