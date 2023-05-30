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НовостиОбщество30 мая 2023 4:23

В Лесосибирске суд обязал «Сибирскую Венецию» сделать свою территорию безопаснее

В том числе оградить её от людей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске Арбитражный суд обязал ООО «Сибирская Венеция» оградить собственную территорию от людей, чтобы сделать её более безопасной. Специалисты выяснили, что здания компании заброшены, постройки в полуразвалившемся состоянии, а участок захламлен мусором.

Администрация города подала иск в отношении «Сибирской Венеции», чтобы те привели территорию в порядок. Теперь компании придется закрыть все входы и окна в здание, вывести мусор и создать ограждение. Исполнить все это необходимо в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу.