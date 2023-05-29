В Красноярском крае поймали пьяного водителя тягача-бензовоза

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае полиция задержала пьяного водителя за рулем огромного бензовоза. Его остановили для штатной проверки на стационарном посту в Ермаковском районе. Тогда же полицейские заметили, что водитель явно нетрезв.

45-летний мужчина не стал отказываться от освидетельствования, и продул ровно 1 мг/л – в шесть раз выше допустимой нормы. После этого на водителя составили административный материал – за пьяную езду ему грозит лишение прав.

В отделе полиции сотрудники задали водителю резонный вопрос – как он не побоялся сесть пьяным за руль такого ответственного и опасного транспорта. На что мужчина, явно заплетающимся языком, заявил, что у него «небольшое количество алкогольного опьянения».