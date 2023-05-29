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НовостиОбщество29 мая 2023 10:43

В Красноярске кондуктора накажут за высадку 13-летней девочки из троллейбуса

Они в течение трех остановок требовала ребенка покинуть транспорт
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к административной ответственности привлекли кондуктора, который выгнал девочку из троллейбуса за неоплаченный билет. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Все случилось в апреле в троллейбусе №15. 13-летняя пассажирка пыталась оплатить проезд транспортной картой, но из-за сбоя системы, сделать это не удалось. Тогда кондуктор в течение трех остановок требовал от школьницы покинуть транспорт, хотя это незаконно.

Девочка даже позвонила матери, которая поговорила с кондуктором, но это не помогло. В итоге под напором взрослого человека девочка вышла из троллейбуса, не доехав две остановки. Ей пришлось добираться до дома пешком через темные немноголюдные места.

Прокуратура же внесла Гортрансу представление. А провинившемуся кондуктору грозит штраф в 30 тысяч рублей.