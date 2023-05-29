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29 мая в Красноярском крае выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает министерство образования региона.

В крае открылись 173 пункта проведения экзамена, 55 из которых находятся в труднодоступных местах. Всего экзамены сдают 14056 человек. Так, в 2022 году на 100 баллов русский язык сдали 23 выпускника, а более 80 баллов получили более 2,5 тысяч человек.

Результаты нынешнего экзамена абитуриенты узнают не позднее 16 июня. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 1 июля 2023 года.

Экзамен по русскому длится 3,5 часа. За это время необходимо выполнить 27 заданий. Они поделены на две части: в первой – орфография, пунктуация и работа с текстом базового уровня. Во второй – сочинение-рассуждение.