Житель Красноярска взял в аренду несколько игровых приставок и продал за 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска освоил нетрадиционный вид заработка, за который попал под уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Его наказали исправительными работами – будет 1 год 8 месяцев трудиться на благо общества и перечислять 10% от заработка в доход государства. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Несколько месяцев назад 25-летний горожанин взял в аренду игровую приставку. Объявление он нашел в интернете. 35-летний потерпевший сдавал ее за 4 тысячи рублей в сутки. Стоимость игровой приставки с геймпадом и жестким диском составляла 48 тысяч рублей. Однако в назначенное время осужденный ее не вернул и перестал выходить на связь.

Как выяснилось, возвращать уже нечего было – парень продал дорогостоящую электронику. Кстати, полиция установила, что у него на счету еще два аналогичных преступления. Общий размер ущерба составил более 100 тысяч рублей. Потерпевшие наверняка уже подали гражданские иски на возмещение стоимости утраченных приставок.