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НовостиОбщество27 мая 2023 11:49

Красноярцев предупредили о высокой пожарной опасности

Все из-за погоды
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцев предупредили о высокой пожарной опасности

Красноярцев предупредили о высокой пожарной опасности

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края предупредили о высокой пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС.

Так, в ближайшие суки на юге и в центре края, по данным Гидрометцентра, прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса. Температура повысится до +20 градусов. Установится сухая и безветренная погода.

В МЧС напомнили, что в 57 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещается сжигать сухую траву и мусор. Ведомстве напомнили, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 594 пала травы.