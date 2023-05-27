Красноярцев предупредили о высокой пожарной опасности Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края предупредили о высокой пожарной опасности. Об этом сообщает МЧС.

Так, в ближайшие суки на юге и в центре края, по данным Гидрометцентра, прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса. Температура повысится до +20 градусов. Установится сухая и безветренная погода.

В МЧС напомнили, что в 57 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещается сжигать сухую траву и мусор. Ведомстве напомнили, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 594 пала травы.