Главу «Управления экологии» Норильска отправили в СИЗО

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 мая в Норильске в СИЗО отправили руководителя МКУ «Управление экологии». Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Женщину подозревают в мошенничестве. По версии прокуратуры, подписала контракт на очистку свалки в Снежногорске по завышенной стоимости (55 млн рублей). Кроме того, она незаконно подписала с подрядчиком еще один договор, увеличив стоимость работ на 6 миллионов рублей.

Неделю назад по этому делу был задержан замруководителя компании-подрядчика. Его и заместителя главы «Управления экологии» Норильска отправили под домашний арест. А вот чиновница проведет в СИЗО минимум 1 месяц и 23 дня.