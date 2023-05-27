В Красноярске мужчина с ножом напал на пункт выдачи товаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали мужчину, который 22 мая с ножом ворвался в пункт выдачи товаров. Об этом сообщает МВД по краю.

В черном одеянии он зашел в помещение, и, угрожая ножом, забрал 15 тысяч рублей из кассы. Чтобы остаться незамеченным на камерах, он несколько раз переодевался, но прокололся в одной мелочи, которую оперативники раскрывать не стали (чтобы ею не воспользовались другие).

В итоге 35-летнего ранее судимого за кражи мужчину задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до 10 лет колонии.