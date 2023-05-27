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НовостиПроисшествия27 мая 2023 4:25

В ДТП с пятью машинами в Красноярске пострадали двое детей и женщина

На месте работают госавтоинспекторы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ГИБДД Красноярск

Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярске на Авиаторов 27 мая произошло ДТП с пятью автомобилями. Об этом сообщает ГИБДД.

Как сообщают в ведомстве, водитель Тойоты Калдина двигался в сторону Северного шоссе и на перекрестке Авиаторов-9 мая столкнулся с пятью машинами. В аварии пострадали пассажиры японской иномарки: женщина и двое детей 5 и 12 лет.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. В ГИБДД сообщают, что движение на этом участке дороги затруднено. Водителей призывают выбирать альтернативные пути проезда.