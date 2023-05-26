Жителей Красноярска предупредили о пробках на дорогах из-за ремонта в выходные

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские дорожники предупредили жителей о возможных заторах на некоторых улицах. Они будут связаны с активным дорожным ремонтом, который будет проходить в городе в выходные. Жителей попросили по возможности объезжать указанные улицы.

Так, пробки стоит почти круглосуточно ожидать на Коммунальном мосту: там в выходные с 8:00 до 02:00 ремонтировать две крайние левые полосы на участке над Абаканской протокой. Также ожидаются сильные пробки на Семафорной, так что автомобилистам советуют ехать на Пашенный через Ярыгинский проезд.

Проблемы будут и на Свердловской: там рабочие планируют с утра до вечера укладывать бортовой камень и асфальт на новой дополнительной полосе. На Авиаторов движение встанет из-за ямочного ремонта – работы планируют продолжать и ночью, чтобы не перекрывать дорогу совсем.