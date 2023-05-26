Подельница криминального авторитета Ярослава Малиновского арестована в Красноярске за вымогательство почти 40 млн у супруга

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали сообщницу криминального авторитета Ярослава Малиновского. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, она вымогала у супруга недвижимость.

Все произошло летом 2021 года. 38-летняя женщина, будучи в сговоре с Малиновским, грозилась уничтожить все имущество мужа и расправиться с ним, если он не передаст ей права на жилье: три квартиры и нежилое помещение стоимостью почти 40 млн рублей.

На помощь в «отжимании» имущества к женщине пришел и сам криминальный авторитет. Он позвонил её супругу: вновь посыпались угрозы и требования передать документы на квартиры.

Опасаясь за свою жизнь, супруг подельницы криминального авторитета сбежал из города. Но к зиме он вновь вернулся - вскоре на него напали несколько человек. Мужчину жестоко избили, он получил множественные травмы

Сообщницу Малиновского суд постановил арестовать и поместить в СИЗО. Ей и Малиновскому предъявлено обвинение по статьям: «Организация преступного сообщества» и «Вымогательство в особо крупном размере».

Отметим, что Малиновский все еще на свободе - задержать его не удалось, сейчас мужчина находится в розыске.