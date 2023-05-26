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НовостиОбщество26 мая 2023 7:23

В Красноярске можно будет отследить очереди в трамвпункте через специальный сайт

Онлайн-сервис будет запущен в ближайшее время
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске можно будет отследить очереди в городских травмпунктах дистанционно, через специальный сайт. Об этом сообщил депутат ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале. Онлайн-сервис, позволяющий увидеть нагрузку врачей в определенном медучреждении, будет запущен в ближайшее время.

Проблема с очередями в травмпунктах стоит в Красноярске довольно остро. После многочисленных жалоб горожан, министр здравоохранения Борис Немик поручил реорганизовать работу в медучреждениях.

Так, к примеру, будет предусмотрена возможность во время пиковых нагрузок на травмпункт перевозить пациента в другой, где очередь меньше.

Также появятся администраторы, которые смогут быстро отвечать на вопросы, возникающие при неотложной помощи.