В Красноярске можно будет отследить очереди в трамвпункте через специальный сайт

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В Красноярске можно будет отследить очереди в городских травмпунктах дистанционно, через специальный сайт. Об этом сообщил депутат ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале. Онлайн-сервис, позволяющий увидеть нагрузку врачей в определенном медучреждении, будет запущен в ближайшее время.

Проблема с очередями в травмпунктах стоит в Красноярске довольно остро. После многочисленных жалоб горожан, министр здравоохранения Борис Немик поручил реорганизовать работу в медучреждениях.

Так, к примеру, будет предусмотрена возможность во время пиковых нагрузок на травмпункт перевозить пациента в другой, где очередь меньше.

Также появятся администраторы, которые смогут быстро отвечать на вопросы, возникающие при неотложной помощи.