В Свердловском районе Красноярска найден мертвым молодой мужчина с татуировками в виде цветка и динозавра

Татуировки погибшего Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске 22 мая на территории СНТ «Стандарт» возле скалы «Шалунин Бык» было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как сообщили волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей - Красноярск», у погибшего есть две татуировки на руках - в виде цветка в треугольнике и динозавра.

В пресс-службе МВД пояснили, что на теле у мужчины эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Личность погибшего до сих пор не установлена.

Судя по описанию, на вид молодому человеку было от 25 до 30 лет, рост от 170 до 175 см, телосложение среднее, коротко остриженные светло-русые волосы. Погибший был одет в черную куртку, синюю толстовку с капюшоном, с белыми и красными надписями, серые брюки TERREX с черными вставками и черные кроссовки. На кисти левой руки имелась татуировка в форме цветка, заключенного в треугольник, на левом запястье было нанесено изображение динозавра.

Всех, кому известна личность умершего или какая-либо другая информация о нем, просят сообщить об этом сотрудникам полиции по номерам: 89233177517, 233-47-35 или 102. Либо обратиться к волонтерам из отряда «Поиск пропавших детей -Красноярск» по телефону: 89509966066.