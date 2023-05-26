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НовостиПроисшествия26 мая 2023 5:29

В Красноярске полицейские задержали мужчину, пытавшегося сбыть 180 свертков героина

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярске полицейские арестовали мужчину, пытавшегося сбыть 180 свертков героина. Как сообщили в МВД, приняли его, когда наркокурьер делал очередную закладку.

Мужчина планировал наладить в Красноярске канал сбыта. Подготовился основательно – в тайнике возле гаражного массива оперативники нашли более 160 пакетиков с наркотиком, дома еще 15, также электронные весы и приспособления для фасовки. Эксперты установили, что общий вес запрещенного вещества – 97 граммов.

Сейчас мужчина находится под стражей, заведено уголовное дело.