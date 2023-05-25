В Красноярском крае завели уголовное дело на главу филиала «КрайДЭО»

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Следственный комитет завел уголовное дело на гендиректора Кежемского филиала АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере: по мнению следователей, он сэкономил на материалах при выполнении госконтракта.

В октбяре 2020 года «КрайДЭО» заключила муниципальный контракт с администрацией Кодинска. Подрядчик должен был благоустроить двор многоквартирного дома – уложить асфальт, выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и тротуары. Стоимость контракта составила более 2,1 миллиона рублей.

Компания справилась с заказом к августу 2021 года, но руководитель филиала ввел чиновников в заблуждение. Он предоставил подложные документы о качестве асфальтобетона, который был дешев и не соответствовал требованиям.

Обман вскрылся уже в декабре 2022 года, когда специалисты взяли пробы покрытия во дворе. После этого на главу филиала завели уголовное дело.