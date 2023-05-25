Красноярский архитектор раскритиковал береговую линию Енисея. Фото: т/г Антона Шаталова

Красноярский архитектор Антон Шаталов, который довольно часто выступает с критикой недостатков города, на сей раз отметил обе береговых линии Енисея. О чем поделился в своем телеграм-канале. Несколько недель назад, когда снег в городе уже сошел, а листва на деревьях еще не распустилась и не успела завуалировать истинные виды, специалисты с помощью дрона с высоты птичьего полета сняли и правый берег, и левый.

Увиденное привело к печальным выводам: лишь малая часть берега обустроена. Протяженность берегов в черте города составляет почти 60 километров, а набережные оформлены лишь на 15%. «Город либо боится реки и отворачивается от нее, либо жадно набрасывается на берега, не оставляя соразмерной буферной зоны» - подметил архитектор.

И с этим нельзя не согласиться. Где-то застройщики возводят здания прямо у самой воды, местами даже засыпают русло – места им мало. Либо стараются втиснуть в свободный пятачок то бани, то кафешки, то еще какие-то увеселительные заведения. А где-то берег с потенциально красивым видом зарастает тальником. Стройте зону отдыха, смотровые площадки, культивируйте пространство, что мешает-то? Желающих, по видимому, не находится.