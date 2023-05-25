Из Красноярска отправился первый международный рейс в Монголию Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет авиакомпании «КрасАвиа» отправился в первый международный рейс – из Красноярска в столицу соседней Монголии Улан-Батор. Как сообщили в самой компании, первые пассажиры направились туда с разными целями. Одни – по делам, другие – как туристы, третьи используют аэропорт Улан-Батора для пересадки на рейсы в другие страны Азии, например, в Сеул, Токио, Пекин, Гонконг и другие международные направления. Для них это удобный стыковочный узел.

В соответствии с расписанием международный рейс будет выполняться на самолете АTR-42 каждую неделю. Добавим, что решение открыть такой маршрут родилось в прошлом году, во время поседения Красноярска делегацией из Монголии. По словам гендиректора «КрасАвиа» Андрея Егорова, на согласование формальностей ушел почти год. Наверняка этот маршрут оправдает себя.