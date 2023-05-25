В Красноярске с 26 мая на капремонт закроют детский сад №182

Фото: admkrsk.ru

Детский сад № 182 города Красноярска, который находится на улице Шелковой, 10а

В красноярском детском саду № 182 на Шелковой, 10а с 26 мая начнется капремонт, рассказали в администрации города. Малышей временно разместят в других корпусах, расположенных по адресам: Семафорная, 323, Вавилова, 76а, Вавилова, 70а и Шелковая, 3б.

- В здании дошкольного учреждения не было капремонта 60 лет, поэтому надзорные органы порекомендовали временно закрыть его для ремонтных работ. Всех деток разместим в другие корпуса, расположенные неподалеку, - сообщила глава управления образования Марина Аксенова.

Сроки окончания ремонтных работ в детском саду на данный момент еще не утверждены.