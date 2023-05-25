В Красноярске на Коммунальном мосту транспорт стоит в пробках по часу

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Дорожные работы на Коммунальном мосту в Красноярске полностью парализовали движение транспорта, в результате чего с утра образовался затор протяженностью примерно три километра. По данным 2GIS в час пик пробки достигли 10-балльной шкалы.

В данный момент сотрудники дорожных служб удаляют старое асфальтовое покрытие и фрезеруют полосы, из-за чего проехать по мосту можно лишь в одностороннем порядке. Чтобы попасть на левый берег водителям транспортных средств придется ехать по Октябрьскому или четвертому мосту.

- Выехал на работу с утра и уже больше часа стоим в пробках. Естественно, опоздал на смену, - рассказал один из жителей города.

Дорожные службы прогнозируют окончание ремонтных работ на мосту к 20 июня.