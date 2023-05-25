В Красноярском крае выбрали лучшего воспитателя детского сада

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В Красноярском крае завершился конкурс среди работников детских дошкольных учреждений «Воспитатель года-2023». Всего заявки на участие в нем подали 39 человек. После финальных испытаний жюри определилось с выбором победителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.

Им стала воспитатель детского сада №18 города Зеленогорска Екатерина Гришина. В качестве приза финалиста получила диплом, золотой знак и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в конкурсе. Соревнования прошли в дружественной и теплой атмосфере. Но особую благодарность хочу выразить своему руководителю - Ольге Владимировне. Именно она разглядела во мне, что работа с детьми - мое призвание, - поделилась своими впечатлениями о конкурсе финалистка Екатерина Гришина.

Еще девяти конкурсантам, которые вошли в финальную десятку по итогам отбора жюри были вручены серебряные знаки и денежные сертификаты на сумму 200 тыс. рублей.