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НовостиОбщество25 мая 2023 2:45

Мэр Красноярска поручил пересмотреть зарплату дорожным службам

Чтобы привлечь специалистов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Мэр Красноярска поручил пересмотреть зарплату дорожным службам

Мэр Красноярска поручил пересмотреть зарплату дорожным службам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов поручил пересмотреть зарплату сотрудникам дорожных служб города. Об этом он написал в социальных сетях: «Руководители дорожных служб отмечают, что не хватает специалистов. Поставил задачу пересмотреть зарплатные тарифы, чтобы коллектив был крепким. Будем привлекать новых сотрудников, техника для работы есть».

Техника уже вышла на улицы Красноярска. Причем работает круглосуточно, в общем более двухсот единиц. Одни собирают пыль, другие моют тротуары, третьи поливают дорожное полотно. По количеству спецтехники наш город может дать фору многим другим.

Добавим, что в Красноярске начался сезон дорожно-ремонтных работ. И первым делом принялись за Коммунальный мост, в настоящее время там уже уложен новый асфальт над основным руслом, а подрядчик переместился на ту часть переправы, которая проходит над Абаканской протокой.