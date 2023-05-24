Жительница Красноярска пожаловалась мэру на арт-объект с желто-синими вставками

Фото: мэрия Красноярска

Жительница Красноярска пожаловалась мэру Владиславу Логинову на новый городской арт-объект. Объектом ненависти стала скамейка в виде бабочки с цветными вставками, которую установили на набережной. В комментариях на странице градоначальника женщина возмутилась, что в цветах скамейки усмотрела украинский флаг.

– Появилась информация о новом арт-объекте в виде бабочки, крылья которой — символика флага Украины. Возмущению нет предела! Парни наши жизнью рискуют, а тут такое. Прошу Вас отреагировать на данное сооружение, – написала красноярка.

В мэрии на жалобу отреагировали и отметили, что никакого двойного смысла раскраска скамейки не несет: эти цвета «встречаются в природе, и на крыльях бабочек тоже», причем на скамейке имеются не только желтый и синий, но также красный цвета, сложенные в различных конфигурациях.

В комментариях в соцсетях красноярцы, в основном, высмеяли позицию красноярки. Ей посоветовали не искать скрытых смыслов и не устраивать войну с определенными цветами.