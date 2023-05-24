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В Красноярский край привезли дополнительную партию вакцины от кори. Как сообщает минздрав, поставили 18 800 доз препарата. Вакцина уже поступила в медицинские учреждения.

Напомним, что заболевание характеризуется значительным повышением температуры тела, воспалением дыхательных путей, конъюнктивитом и высыпаниями на коже.

Корь может стать причиной развития коревой пневмонии, тяжелой формы инфекции, сопровождающейся ярко выраженными симптомами интоксикации, неправильной работой сердечно-сосудистой и нервной систем, а также проблемами со зрением и слухом. Вирус кори снижает уровень иммунитета.

Заболеваемость корью весьма высока, по последним данным в регионе зафикисировано 10 подтвержденных случаев заражения корью.