В Железногорске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

Фото: "ЧП Красноярск"

В Железногорске водитель мотоцикла скончался после ДТП. По словам очевидцев, в гибели байкера оказался виновен водитель «Рено»: он сворачивал налево на перекрестке и не пропустил мотоцикл.

Байкер на высокой скорости врезался в бок «Рено». Сила удара была такой, что даже машину сильно смяло, у мотоциклиста же не было никаких шансов уцелеть. Мужчина скончался на месте.

Местные жители говорят, что перекресток неудобен сам по себе, и произошедшее там ДТП не вызывает удивления. Также комментаторы предполагают, что мотоциклист, как это часто бывает, сильно превысил скорость.