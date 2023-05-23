В Туве будут судить бизнесмена, по вине которого массово отравились школьники

Фото: СК Тувы

В Туве пройдет суд над предпринимателем, которого обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. 35-летний бизнесмен занимался организацией питания в одной из школ Кызыла. В какой-то момент его халатность привела к тому, что сразу 116 учащихся школы отравились.

Всем пострадавшим врачи диагностировали токсикоинфекцию, которая расценивается как легкий вред здоровью. Отравление произошло из-за ряда грубых нарушений: персонал столовой не проходил медосмотр, не соблюдал правила санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке и хранил продукты в ненадлежащем виде.

Следствие уже направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд. «Тяжелое» наказание бизнесмену не грозит, поскольку никто из отравившихся не умер, однако его все же могут отправить в колонию на пару лет.