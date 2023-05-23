В Красноярске полицейские задержали серийного карманника в момент преступления

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить 24-летнего парня, который воровал дорогие смартфоны у пассажиров автобусов. Об этом сообщает МВД по краю.

Изначально в полицию заявила девушка. Он рассказала, что в автобусе кто-то украл ее телефон стоимостью 109 тысяч рублей. В момент кражи она почувствовала обрыв связи наушника с телефоном, а затем увидела, что от нее отходит высокий мужчина. Она попросила его отдать телефон, но тот показал свои гаджеты, среди которых ее мобильника не было.

Задержали карманника прямо во время совершения преступления. Он собирался украсть телефон у девушки, как его буквально схватили полицейские, ехавшие в автобусе под видом обычных пассажиров. Подозреваемым оказался 24-летний красноярец.

Оказалось, что он причастен и к другим кражам. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Расследование уже окончено, молодого человека ждет суд.