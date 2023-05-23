В Красноярске будут судить бывшего руководителя «Лесной охраны»

Арестованный дом бывшего руководителя «Лесной охраны». Фото: прокуратура

В Красноярском крае перед судом предстанет экс-руководитель КГКУ «Лесная охрана». Об этом сообщает региональная прокуратура. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и служебном подлоге.

Начиная с 2018 года, в течение трех лет, чиновник издавал незаконные приказы о премировании сотрудников, деньги он, само собой, забирал себе. Таким способом он заработал 3 миллиона рублей.

Кроме того, он заставлял подчиненных вести табель учетного времени для несуществующего сотрудника. Его зарплату бывший глава ведомства так же перечислял на свой счет. Это принесло ему еще 1,2 млн рублей. В рамках возмещения ущерба арестован частный дом обвиняемого в Минино.

Дело отправлено на рассмотрение в Свердловский райсуд Красноярска. Мужчине грозит до 15 лет колонии.