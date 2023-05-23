Красноярская прокуратура проверит ГИБДД из-за роста ДТП с пострадавшими Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края проверит региональную госавтоинспекцию из-за участивших случаев ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отмечают, что за два года в крае увеличилось число аварий с пострадавшими. По информации ведомства, каждый второй случай – из-за низкого качества дорог. Качественный ремонт ям и выбоин вовремя не проводится, а зимой снег не чистится.

По мнению прокуратуры, ГИБДД делает недостаточно для побуждения владельцев дорог следить за их состоянием. Так, за последние годы по инициативе ГИБДД ни один из чиновников не был наказан за плохой асфальт.

Кроме того, растет и число ДТП с участием общественного транспорта. Одна из причин – техническая неисправность автобусов. За этим также должна следить госавтоинспекция. Подобные нарушения были зафиксированы в 48 городах и районах края.

В прокуратуре рассказали и о других недостатках работы ГИБДД. Ведомство недовольно профилактикой аварийности и согласованием мест для размещения камер видеофиксации.