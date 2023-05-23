В Красноярске водителя «Майбаха» оштрафовали за самовольную установку знака парковки. Фото: автохамы Красноярска

21 мая в Красноярске дорожные полицейские привлекли к ответственности водителя «Майбаха», который сам установил знак парковки. Об этом сообщает ГИБДД по городу.

Еще на прошлой неделе красноярцы сфотографировали премиальную иномарку, которая стояла на тротуаре у Маерчака, 38. Рядом стоял знак парковки.

21 мая дорожные полицейские нашли водителя. На него составили протокол за нарушение правил стоянки. За это нарушение предполагается штраф в 1 тысячу рублей. Незаконно установленный знак был демонтирован.