В Красноярском крае ночной пожар со взрывом газа уничтожил три дома

Фото и видео: тг-канал 112

В Красноярском крае минувшей ночью произошел серьезный пожар в Черемшанке. Огонь поначалу разгорелся в одном домовладении, однако в итоге площадь пожара разрослась на 546 квадратных метров. Этому способствовали взрывы баллонов с газом, хранившихся в доме.

Итогом страшного ночного пожара стали три полностью сгоревших дома. Местные до приезда пожарных пытались справиться своими силами: орудовали ведрами и пригнали трактор, чтобы отрезать огонь.

Очевидцы рассказывают, что взрыв газовых баллонов разбудил едва ли не всю деревню. Предварительная версия пожара – короткое замыкание проводки.