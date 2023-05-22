В Красноярске бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взяток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бывшего сотрудника краевой полиции подозревают в получении взяток. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Речь идет о 41-летнем бывшем оперуполномоченном. По предварительным данным в период с 29 марта по 15 апреля текущего года он дважды получил крупную сумму денег от двух жителей краевого центра – 100 и 150 тысяч рублей. За это он должен был рассказать о том, как идет расследование гаражных краж, которые совершили эти граждане.

Два уголовных дела были соединены в одно производство. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в следкоме.