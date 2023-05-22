В Красноярском крае все чаще жалуются на навязанные автосалонами дорогие услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края все чаще жалуются на услуги, которые им навязывают автосалоны при покупке автомобилей. Причем услуги дополнительные, дорогостоящие и, как потом оказывается на практике, совершенно не нужные и не работающие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев:

- Навязывание дорогостоящих дополнительных услуг при покупке авто, продажа машин с поддельными паспортами технических средств, недостоверными сведениями о пробеге, скрытыми техническими недостатками — это только часть неприятных сюрпризов, с которыми сталкиваются автолюбители.

Например, красноярец заплатил деньги за будущий автомобиль фирме «Армада», которая должна была доставить его из другого региона в течение шести месяцев. Когда этого не произошло, он обратился за объяснениями. Решить вопрос по хорошему не удалось. Мужчина обратился в Роспотребнадзор и попросил помощи в защите прав потребителя. И вот, спустя 1,5 года фирма по решению суда должна выплатить клиенту более 1,7 миллиона рублей.