В Красноярском крае писать ЕГЭ будут 13 992 выпускника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в этом году сдавать единый государственный экзамен будут 13 992 выпускника. Для них организуют 174 пункта проведения экзамена, в том числе 57 – в труднодоступных территориях. Для того, чтобы контролировать этот процесс, аккредитован 701 общественный наблюдатель. Плюс планируется привлечь еще 132 студента колледжей и техникумов. Расходы на проведения экзаменов – за счет краевого бюджета. И под особым контролем энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ. Такие данные приводит министерство образования края.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. Первыми выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. По словам министра образования Светланы Маковской, изменения в содержательной части ЕГЭ есть, но они незначительны, все ученики и преподаватели были с ними ознакомлены. Прошли так называемые тренировочные экзамены, те слабые места, которые обнаружились, были затем проработаны. Так что теперь для успешной сдачи экзаменов нужно только желание самих одиннадцатиклассников.