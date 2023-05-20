В Красноярске неизвестный поджег траву и устроил крупный пожар

Фото и видео: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске сегодня потушили крупный пал травы. Неизвестный около полудня устроил поджог в районе улицы Защитников Ленинграда. На место выезжали два десятка пожарных – потушить возгорание им удалось спустя почти полтора часа.

– В кратчайшие сроки угроза жилым домам и постройкам была ликвидирована. Уже через полчаса пожар был локализован на площади 3 га, – сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что уже ищут виновника, который устроил пожар. Ему порекомендовали «откладывать лишние 10-20 тысяч» на штраф – пожарные предупредили, что одним только предупреждением он, в условиях особого противопожарного режима, не отделается.