В Красноярске арестовали гастролеров, которые разводили жителей на покупку криптовалюты

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске суд заключил под стражу восемь мошенников, которые обманывали красноярцев. Заезжие гастролеры из Уфы создавали псевдобиржи, якобы торгующие криптовалютой, и заманивали жителей Красноярска, которые вкладывали деньги в «инвестиции». На самом деле их средства уходили в карман мошенников.

Злоумышленники создали биржи ООО «Союз Эксперт», ООО «Гранд-Групп», ООО «Никель Консалт». Они предлагали будущим жертвам пройти обучение в демоверсии их биржи, где красноярцев, ожидаемо, ждал успех. После этого воодушевленным инвесторам подсовывали сайт одной из псевдобирж, куда граждане сливали свои деньги, на деле переводя средства не на официальную биржу, а буквально на счета мошенников.

Жертвами аферистов стали более сорока человек, которые отдали больше 28 миллионов рублей. Организаторы псевдобирж были задержаны в Уфе, однако поскольку действовали они на территории Красноярска, занимаются делом местные органы. Прокуратура поставила расследование на особый контроль.