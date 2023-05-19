У красноярского музейного центра «Площадь Мира» появился новый руководитель

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В музейный центр «Площадь Мира» назначили нового руководителя. Должность заняла Ольга Темникова: она ранее не имела отношения к центру, и работала в музее им. Сурикова.

О назначении Темниковой сообщил министр культура края Аркадий Зинов. Она закончила СФУ по направлению «история искусств», с 2016 года работала в музее им. Сурикова, а с 2018 года вошла в правление Фонда целевого капитала музея.

Отметим, что Темникова сменила на посту Марию Букову, которая уволилась в начале 2023 года.