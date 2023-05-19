В Минусинске по вине бездомного выгорело 10 гектаров сухой травы. Фото: МВД

В Минусинске по вине бездомного гражданина произошел ландшафтный пожар, выгорело 10 гектаров сухой травы и лесных насаждений. Случилось это в районе Братского моста. Пожарные отреагировали оперативно, огонь потушили. А участковый начал выяснять: чьих рук это дело. Сомнений в том, что причастен человек, не было.

Действительно, оказалось, что загорелась трава по вине 64-летнего жителя соседней Хакасии. Он устроить здесь палатку и жил около полутора месяцев. Пищу готовил на костре. Полиции он пояснил, что уснул, не увидел, как огонь от костра пошел по сухой траве. Но когда проснулся, перепугался и стал собирать вещи, чтобы сбежать подальше – тут его и остановила полиция.

Сейчас решается вопрос о наказании. В крае введен особый противопожарный режим, следовательно, размер штрафа увеличен, для физических лиц он составляет до 20 тысяч рублей.