В Хакасии по вине отца осколок ножа попал в глаз семилетнему мальчику Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии по вине отца пострадал семилетний мальчик. Случилось это еще по осени, в октябре, в поселке Приисковом. Предварительно известно, что 48-летний местный житель разделывал мясо, чтобы приготовить ужин, в руках был нож. В какой-то момент нож сломался, осколок отлетел в сторону и попал прямо в левый глаз ребенку. После было длительное лечение, попытка врачей сохранить орган. Но увы, недавно глав пришлось все же удалить.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в республиканской полиции завели дело по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Но поскольку там фигурирует несовершеннолетний, расследование дела должны передать в следком.